Израиль высылает итальянцев, нарисовавших палестинку на стене вокруг Вифлеема

Израильские власти высылают двух итальянцев. Их задержали после "художеств" на бетонной стене, опоясывающей Западный берег реки Иордан. На ней они нарисовали портрет палестинской заключенной.

Мастерам граффити ​​дали 72 часа на выезд из страны. Им инкриминируются вандализм и порча инфраструктуры безопасности, сообщает РИА Новости.

Итальянцы нарисовали гигантский портрет Ахед Тамими — 17-летней палестинки, которая провела восемь месяцев за решеткой за рукоприкладство в отношении израильского военного и в воскресенье вышла на свободу. Однако граффити появилось с палестинской стороны бетонной стены, которая давно превратилась в излюбленное полотно для мастеров стрит-арта со всего мира.