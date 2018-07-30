Дело о скандальном ДТП в Балашихе продолжается: суд начинает новый процесс

Продолжается нашумевшее дело, связанное с мальчиком, погибшим в 2017 году в Балашихе в результате наезда на него машины. В понедельник начинается процесс по делу эксперта, который выдал заключение, будто бы шестилетний ребенок был пьян.

Суд проведет предварительные слушания по делу​​​ в закрытом режиме, после чего определится с датой рассмотрения по существу, сообщает РИА Новости.

В халатности обвиняют заведующего железнодорожным отделением подмосковного бюро судебно-медицинских экспертиз Михаила Клейменова. Максимальное наказание для него – это или исправительные работы до года, или обязательные работы на срок до 360 часов, или штраф до 120 тысяч рублей.

Трагедия произошла полтора года назад. В апреле 2017 года в Балашихе Ольга Алисова во дворе дома наехала на ребенка. Машина протащила его по асфальту около десяти метров и, как утверждают местные жители, остановилась только после истошных криков очевидцев. Мальчик скончался на месте.

Подсудимая вину не признала. Впоследствии суд ее отправил на три года в колонию-поселение; кроме того, с нее взыскано 2,5 миллиона рублей в качестве морального вреда.

Огромный резонанс ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Выяснилось, что судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.