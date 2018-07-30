Ноябрьские выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США

Ожидающиеся в ноябре этого года промежуточные выборы в американский Конгресс станут с точки зрения финансовых расходов самыми затратными – не менее 1,6 млрд долларов.

Только телевизионная реклама кандидатов на посты в законодательный орган обойдется более чем в 1 млрд долларов. А если принимать в расчет другие виды рекламы, выплату окладов сотрудникам избирательных штабов, услуги служб по опросам общественного мнения, а также средства, собранные с помощью пожертвований, данная сумма достигает уже 1,6 млрд долларов.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, сообщает ТАСС.