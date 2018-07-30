Российские школьники победили на международных олимпиадах по физике и химии

С международных олимпиад — из Португалии и Чехии — вернулись наши команды. Они привезли золотые и серебряные награды. Как добиваются победы самые умные школьники в мире?

Так встречают не только футболистов и хоккеистов, но и юных физиков. Из Португалии, с международной олимпиады, они привезли четыре золотые медали и одну серебряную. Год от года участники из России показывают высочайшие результаты.

Было два этапа соревнований – теоретический и экспериментальный. "На экспериментальном две задачи, что-то померить, длинные условия на пару десятков страниц, результат надо получить и все успеть, — говорит Станислав Цапаев, получивший золото на олимпиаде по физике. — Час – на то, чтобы прочитать условия, еще четыре – чтобы решить задачи, с которыми далеко не каждый студент может справиться".

"Этот уровень соответствует третьему курсу университета Физтеха или МГУ, — поясняет Михаил Осин, доцент кафедры общей физики МФТИ. — Дети должны пройти за полгода три курса МФТИ, сами находясь в 10 классе".

Способных ребят, по словам наставника сборной по физики, много. Раскрыться талантам помогают и всероссийские олимпиады. Со всей страны отбирают 20 лучших. На международные соревнования попадают лишь пятеро.

А из Чехии с триумфом вернулись химики. Четыре медали: две золотые и две серебряные. Залог отличного результата — не только талант, но и кропотливая каждодневная работа. Иначе на международной олимпиаде не победить. "Они очень талантливы, умеют отлично работать — одного таланта совершенно недостаточно", — уверен Вадим Еремин, руководитель сборной по химии.

В тройке сильнейших молодых химиков мира – Алексей Коноплев. За его плечами — десятки интеллектуальных соревнований, не только в России, но и за рубежом. "Самым трудным было спать по 5-6 часов, было мало времени для сна каждый день, — признается победитель. — На сцене не понимал, что было… Я был рад, это здорово, когда весь зал видит, как вы стоите пьедестале".

И за каждым успешным молодым ученым стоят его родители, которые вместе с детьми радуются их победам. "Он оказался вдруг одним из трех лучших, — говорит мама Алексея, Евгения Коноплева. – Хотелось прыгать от радости". По словам наставников, перед победителями международных олимпиад открыты двери любых вузов планеты. Но изучать химию и физику они хотят именно в России.