Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали шесть человек

На юге Калифорнии бушует сильный природный пожар. Его жертвами уже стали шесть человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

В огне погибли два ребенка, их 70-летняя родственница и двое пожарных. Тело еще одного погибшего было найдено спасателями: мужчина не стал эвакуироваться, хотя получил предупреждение, передает ТАСС.

Из зоны бедствия эвакуированы около сорока тысяч жителей. Огонь уничтожил 520 домов и около 5 тысяч строений. Счастливым обстоятельством является то, что сильные ветра отгоняют огонь от густонаселенных районов.

Площадь пожара постоянно растет, в настоящее время она составила 360 квадратных километров. Более 3,5 тысяч пожарных ведут борьбу с возгоранием. В тушении участвуют 20 вертолетов. Несмотря на все усилия, локализовано лишь 5 процентов площади пожара.

Президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Штату будет оказана федеральная помощь.