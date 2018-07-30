На французском пляже найдена бомба времен Второй мировой войны

На юге Франции (коммуна Торрей) на пляже найдена бомба времен Второй мировой войны. Длина боеприпаса составляет около метра, диаметр - 20 сантиметров. На место ЧП были вызваны саперы.

Специалисты проверили, нет ли на пляже еще бомб, передает РИА Новости. Летом 2017 года из-за опасных находок данный пляж закрывался трижды.