США постановили считать выборы в Камбодже нечестными

США рассмотрят дополнительные визовые ограничения в отношении граждан Камбоджи, так как считают выборы в нижнюю палату парламента этой страны нечестными.

В Камбодже в воскресенье завершились выборы в нижнюю палату парламента. Явка составила 82,71% (в 2013 году — 69,61%). Представитель правящей Народной партии заявил, что партия выиграла выборы и получит около 100 из 125 мест в парламенте. Официальные результаты ожидаются не ранее середины августа.

В выборах не принимала участия главная оппозиционная сила страны — Партия национального спасения. В ноябре прошлого года она была распущена по решению Верховного суда: ее признали виновной в "сговоре с зарубежными силами с целью свержения законного правительства".

Однако несмотря на это, в народном волеизъявлении участвовало 20 политических партий, что было отмечено российскими наблюдателями. Они подтвердили свободный и открытый характер выборов.

Тем не менее Госдеп США заявил, что исключение из выборов главной оппозиционной партии является самым значительным откатом назад от демократических принципов.

"Соединенные Штаты сожалеют, что парламентские выборы в Камбодже не были ни свободными, ни честными и не смогли представить волю камбоджийского народа", — говорится в заявлении Государственного департамента США.

В 2017 году США ввели визовые санкции против четырех стран, в том числе Камбоджи, которые не принимали обратно своих граждан, высланных из США, сообщает РИА Новости.