В бразильском Сан-Паулу рухнул самолет

В бразильском городе Сан-Паулу разбился самолет Beechcraft King Air C90, принадлежащий компании Videplast. На борту находились сотрудники этой компании и их деловые партнеры. Самолет рухнул при посадке в аэропорту Кампу-де-Марте.

В результате крушения погиб один человек – пилот. Второй пилот пострадал, его состояние неизвестно. Двое пассажиров получили серьезные черепно-мозговые травмы, еще трое – более легкие ранения, передает ТАСС.