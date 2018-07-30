В гибели своей научной карьеры бывший посол США винит руководство России

Бывший посол США в России Майкл Макфол признал, что из-за попадания в санкционные списки РФ его научной карьере пришел конец.

В интервью американскому телевидению Макфол сказал, что на протяжении 30 лет занимался научной деятельностью (почти все его исследования касались России), а теперь делать этого не может, так как находится в санкционном списке.

"Но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию", — сказал Макфол, сославшись на то, что он якобы находится в некоем "списке врагов" высшего российского руководства.

В ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причиной внесения в российские санкционные списки Макфола стал намеренный ущерб, нанесенный им двусторонним отношениям России и США.

Майкл Макфол был послом Соединенных Штатов Америки в Москве в период с 2012 по 2014 год.