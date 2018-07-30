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30 июля 201807:23

Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов "Руслан"

фото EPA

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России может быть возобновлено производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". На них будут устанавливать новые двигатели ПД-35. Возобновление производства связано с возможностями данных двигателей, которые изготавливает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), отметил Борисов.

Кроме того, как сообщает ТАСС, новый "Руслан" будет "оцифрован".

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