Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 июля 201808:06

Защитника сборной России хотят видеть в "Наполи"

Instagram/Mario Figueira Fernandes

Защитник сборной России Марио Фернандес может сменить ЦСКА на итальянский "Наполи". Неаполитанцы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Игра Фернандеса на чемпионате мира произвела большое впечатление на представителей "Наполи", сообщает РИА Новости. Марио сыграл в пяти матчах и забил один мяч. Уроженцем Бразилии также интересуются итальянский "Интер" и испанская "Валенсия", но пока наиболее активен именно "Наполи".

27-летний Марио Фернандес связан с ЦСКА контрактом до мая 2022. Сумма отступных может составить порядка 20 миллионов евро. Фернадес пришел в ЦСКА в 2012 из бразильского "Гремио". За время выступлений за армейский клуб он сыграл 202 матча, в которых забил два мяча. Марио три раза становился чемпионом России.

Сейчас

09:24

Полиция задержала пьяного иркутского стрелка

07:07

Пожар в частном доме в Сочи унес жизни семи человек

04:26

Представители ОБСЕ назвали условия своего визита в Крым

22:26

Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

22:09

"Газель" сбила инспектора ДПС на МКАД

19:53

Военный покончил с собой в туалете Берлускони

18:59

Киевский полицейский распылил газ в лицо фотокора Associated Press

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Представители ОБСЕ назвали условия своего визита в Крым

Представители ОБСЕ назвали условия своего визита в Крым

5 часов назад
В Сочи стартует десятый раунд переговоров по Сирии

В Сочи стартует десятый раунд переговоров по Сирии

2 часа назад
Пьяный мужчина из окна открыл стрельбу по полицейским в Иркутске

Пьяный мужчина из окна открыл стрельбу по полицейским в Иркутске

40 минут назад
Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов "Руслан"

Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов "Руслан"

2 часа назад
Немецкий скоростной поезд эвакуировали из-за чашки Петри с неизвестным веществом

Немецкий скоростной поезд эвакуировали из-за чашки Петри с неизвестным веществом

3 часа назад
Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа

Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа

53 минуты назад
В Москве пройдет прощание с писателем Владимиром Войновичем

В Москве пройдет прощание с писателем Владимиром Войновичем

2 часа назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

4 минуты назад
ЦБ обнаружил десятки криптопирамид

ЦБ обнаружил десятки криптопирамид

3 часа назад
Крым: магия чисел и свои "Вести"

Крым: магия чисел и свои "Вести"

11 часов назад
Жить на родине Моцарта: что можно купить в Австрии по цене московской двушки

Жить на родине Моцарта: что можно купить в Австрии по цене московской двушки

23 часа назад
Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

27.07.2018 15:51
Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

27.07.2018 12:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Программа льготного автокредитования продлена на два года

Программа льготного автокредитования продлена на два года

1 час назад
Пожар в Сочи: найдено тело еще одного погибшего

Пожар в Сочи: найдено тело еще одного погибшего

1 час назад
Японский метод лечения болезни Паркинсона впервые в истории протестируют на людях

Японский метод лечения болезни Паркинсона впервые в истории протестируют на людях

1 час назад
В Зимбабве пройдут президентские выборы без участия Роберта Мугабе

В Зимбабве пройдут президентские выборы без участия Роберта Мугабе

2 часа назад
Первым делом - самолеты: в США тайно следили за поведением людей на лайнерах

Первым делом - самолеты: в США тайно следили за поведением людей на лайнерах

3 часа назад
Сенатор Линдси Грэм хочет больше антироссийских санкций

Сенатор Линдси Грэм хочет больше антироссийских санкций

4 часа назад
Пациентов психдиспансера в Биробиджане плохо кормили и не лечили

Пациентов психдиспансера в Биробиджане плохо кормили и не лечили

4 часа назад
Где самые вежливые специалисты колл-центров?

Где самые вежливые специалисты колл-центров?

4 часа назад
В гибели своей научной карьеры бывший посол США винит руководство России

В гибели своей научной карьеры бывший посол США винит руководство России

5 часов назад
За неделю у границ России зафиксированы 25 аппаратов-разведчиков

За неделю у границ России зафиксированы 25 аппаратов-разведчиков

5 часов назад
В бразильском Сан-Паулу рухнул самолет

В бразильском Сан-Паулу рухнул самолет

6 часов назад
США постановили считать выборы в Камбодже нечестными

США постановили считать выборы в Камбодже нечестными

6 часов назад
На французском пляже найдена бомба времен Второй мировой войны

На французском пляже найдена бомба времен Второй мировой войны

6 часов назад
Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали шесть человек

Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали шесть человек

7 часов назад
В Пакистане спасают российского альпиниста, застрявшего на горной вершине

В Пакистане спасают российского альпиниста, застрявшего на горной вершине

7 часов назад
Российские школьники победили на международных олимпиадах по физике и химии

Российские школьники победили на международных олимпиадах по физике и химии

8 часов назад
Ноябрьские выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США

Ноябрьские выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США

8 часов назад
Дело о скандальном ДТП в Балашихе продолжается: суд начинает новый процесс

Дело о скандальном ДТП в Балашихе продолжается: суд начинает новый процесс

8 часов назад
Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

10 часов назад
В снежном плену: у Александра Гукова нет еды и возможности погреть воду

В снежном плену: у Александра Гукова нет еды и возможности погреть воду

12 часов назад
Стерджес похоронят при особых мерах безопасности

Стерджес похоронят при особых мерах безопасности

12 часов назад
"Князь Владимир выступал за безвиз": Порошенко снова стал посмешищем

"Князь Владимир выступал за безвиз": Порошенко снова стал посмешищем

13 часов назад
У кислот омега-3 нашли еще одно интересное свойство

У кислот омега-3 нашли еще одно интересное свойство

14 часов назад
Рейган заявил, что сторонники Трампа готовы сделать Путина президентом

Рейган заявил, что сторонники Трампа готовы сделать Путина президентом

19 часов назад
Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России

Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России

21 час назад
Трейлер PES 2019 посвятили клубам Российской премьер-лиги

Трейлер PES 2019 посвятили клубам Российской премьер-лиги

16 часов назад
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

26.07.2018 13:32
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

26.07.2018 11:00