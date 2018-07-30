"Реалу" понадобились два футболиста "Челси"

Мадридский "Реал" планирует приобрести трех игроков лондонского "Челси". Речь идет о вратаре сборной Бельгии Тибо Куртуа и бразильском полузащитнике Виллиане.

Признанный лучшим вратарем чемпионата мира Куртуа готов вернуться в Мадрид. До перехода в "Челси" бельгиец успешно защищал ворота "Атлетико". "Челси" также согласен продать Тибо, если успеет найти ему замену.

Высоки шансы стать игроком "Реала" у бывшего футболиста "Анжи" Виллиана. Согласно информации ТАСС мадридцы готовы заплатить за Куртуа и Виллиана 100 миллионов евро.