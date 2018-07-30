Чемпион мира отказал чемпионам Франции

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте отказался от перехода в "Пари Сен-Жермен". Один из героев чемпионата мира решил остаться в "Челси".

Чемпион Франции был готов заплатить 110 миллионов евро за Канте. Но чемпион мира отказался даже от переговоров с представителями "ПСЖ". 27-летний полузащитник заявил, что не заинтересован в переходе в парижский клуб.

Однако "ПСЖ" не отказался от идеи приобрести Канте. Парижане хотят действовать через другого чемпиона мира – нападающего Килиана Мбаппе. 19-летний нападающий постарается переубедить своего старшего товарища.