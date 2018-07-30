Пьяный мужчина из окна открыл стрельбу по полицейским в Иркутске

В Иркутске пьяный мужчина из окна квартиры открыл стрельбу по полицейским, передает "Интерфакс".

По информации экстренных служб, стрелявший — нетрезв, он ведет себя неадекватно, из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома он обстрелял проходивший мимо наряд полиции. Подробности произошедшего и число пострадавших уточняются.