Если ничего не делать, можно сойти с ума: Аттика приходит в себя после огненного смерча

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91. Еще 25 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Большинство погибли от огня и удушья, некоторые утонули в море, пытаясь спастись.

Пожарные и спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Помогают восстанавливать жизнь в Аттике добровольцы со всей Греции. Хотя до сегодняшнего дня они вообще друг друга не знали. Димитрис — из Афин, Константинос живет в Мати, Майкл из Ливадии. Когда родной Греции понадобилась срочная помощь, волонтеры со всех ее уголков как-то легко и быстро договорились между собой.

С риском для жизни в экстремальных условиях бригада монтажников работает прямо на краю обрыва. Выгоревшую дотла Центральную Аттику отстраивают заново. Специалистам предстоит провести десятки километров проводов, контур электроснабжения в этих районах полностью уничтожен. Выкорчевать обгоревший, на его место забить новый, каждый столб отнимает 15-20 минут. По меркам технологического процесса — почти рекорд. В рамках сложившейся ситуации — целая вечность.

"Нам нужно поменять около тысячи кабелей, а это где-то 30-40 дней работы. Мы делаем все, что можем", — говорит Димитрис Христофорос.

Кажется, от волонтеров теперь и зависит, какой будет Аттика ближайших лет. Как с курортной открытки — цветущей и аккуратной или будто из ночного кошмара — такой, как сейчас.

Дом с фантастическим видом на побережье теперь представляет из себя жалкое зрелище. Все в руинах, крыша обвалилась, а где-то там догорает яблоневый сад.

Огненные смерчи затянули в воронку тысячи гектаров земли вокруг Афин. Греческая столица оказалась буквально в тисках. И если на западе в городке Кинета — вспыхнули только горные леса, то на востоке, в районе Мати разбушевавшееся пламя пожирало уже все подряд. Сначала сады и кустарники, потом жилые дома, рестораны, автомобили, раскаленные на сорокаградусной жаре города не могли сопротивляться смертоносной стихии.



"Мы были в доме, когда огонь настиг нас, около девяти вечера, а сам пожар начался где-то в пять и пожарный нам сказал — убегайте. Но многие люди говорят, что никакой эвакуации не было. Поэтому так много людей и погибло", — говорит местный житель.

В списках погибших уже почти 90 человек. У спасателей изначально не было шансов успеть, группировка из 500 пожарных против порывистого ветра, который перекидывал пламя на все вокруг.

"Вот кухня, вот гостиная, вот комнаты. Все уничтожено, — говорит жительница города Мати София Ксиди.

Она хлопочет по дому, пытается отмыть любимый кофейник от копоти. Говорит, если сейчас ничего не делать, просто смотреть на пепелище, то можно сойти с ума. Вся жизнь здесь прошла. "Вот это была наша с мужем спальня, а там — в другой комнате — спали наши дети".

Пригороды Афин превратились в выжженное пепелище. Эта пара уже несколько дней бродит по побережью, выглядят потерянными. Их родственники бежали от огня к морю — может, спрыгнули с обрыва, а может и не успели.

"Мы не знаем где искать! Пытаемся просчитать, где она — эта наиболее оптимальная зона для поисков и потом уже делимся на группы", — сказал водолаз Спиридон Грамэнос.

Водолазы, солдаты, полиция, гражданские патрули в городах Рафина и Мати, которые пострадали сильнее всего, поиски пропавших не останавливают ни на день.

"Сейчас все экстренные службы пытаются спасти ситуацию. Каждый день потрачен не зря, если получается найти хоть кого-то".

Неизвестна судьба, как минимум, 60 человек — в какую ловушку загнал их огонь теперь остаётся только гадать.

Такие обгоревшие автомобили находят в каждом дворе. Люди убегали, спасая свои жизни, а не имущество.

В кабине своего эвакуатора этот водитель разве что не ночует. С утра до вечера рейсы от Мати до спецстоянки, потом обратно.

"Уже 60-70 машин за сегодня, а вообще только из Мати за эти дни уже три сотни вывезли", — говорит водитель эвакуатора.

Такие масштабы катастрофы власти пока могут объяснить только одним. Версия поджога — в приоритете. По данным следствия, очаги возгорания были зафиксированы в трех разных районах, причем в один и тот же момент.

Съемочная группа "Вестей" пытается понять откуда пошел огонь, где он зародился. Вот она вершина — отсюда Кинетта как на ладони. На западе региона пламя дошло лишь до отдельных домов. Впрочем, потерявшим крышу над головой жителям Кинеты от этого едва ли легче.

Три июльских дня оказались для Греции самым жутким кошмаром десятилетия. Разрушены две тысячи домов. "Мы выжили, но людям вокруг тяжело, многие люди в моей стране теперь чувствуют, что мы как будто бы на войне", — говорит местный житель.

На этой необъявленной войне между стихией и человеком — греки своих не бросают. На платных дорогах в пострадавших районах подняли шлагбаумы. Так теперь живет вся Аттика. Вместе превозмогая боль, вместе преодолевая самые страшные повороты судьбы.