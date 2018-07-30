Златан Ибрагимович сделал первый хет-трик в составе "Гэлакси"

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович забил три мяча в ворота "Орландо Сити" в матче чемпионата МЛС. Клуб Ибрагимовича "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу с результатом 4:3.

Златан сыграл свой 17 матч в составе "Гэлакси" и забил уже 15 мячей. Однако впервые в заокеанской карьере ему удалось сделать хет-трик – отличиться трижды за матч. Ибрагимович забивал мячи на 47, 67 и 71-й минутах.

36-летний Златан Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте из английского "Манчестер Юнайтед". Также он известен по выступлениям за шведский "Мальме", голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен".