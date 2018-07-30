Полиция задержала пьяного иркутского стрелка

В Иркутске полицейские задержали мужчину, который из окна своей квартиры в микрорайоне Зеленый открыл беспорядочную стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате инцидента легкое ранение получил один местный житель, также были повреждены несколько автомобилей.

В ходе переговоров со стрелком полицейским удалось убедить мужчину прекратить огонь, открыть дверь квартиры и сдаться. Объяснить свои действия он не смог, так как находился в неадекватном состоянии. Мотивы инцидента сейчас выясняются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Рядом с микрорайоном Зеленый находится военная часть, в самом микрорайоне проживают военнослужащие и те, кто уже уволился в запас.