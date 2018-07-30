Пожар в Адлере: бытовка могла загореться от мангала

Пожар, унесший жизни восьми человек в сочинском Адлере, мог возникнуть от непотушенного мангала. Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Сочи, по предварительным данным, все 8 жертв огня были рабочими из различных стран СНГ. Еще трое человек, среди которых 16-летний подросток, отвезены в больницы с ожогами различной степени тяжести.

Пожар произошел рано утром, в 5:40 по московскому времени. На улице Просвещения, часть которой проходит по полосе отвода железной дороги, загорелась двухэтажная бытовка — временное строение, в котором жили рабочие. Судя по всему, здание занялось от мангала, непотушенного накануне вечером. Огонь добрался до бытовки рано утром, когда все еще спали. Поэтому спастись удалось лишь троим.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. Обстоятельства ЧП выясняются.