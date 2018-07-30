Федор Емельяненко задумался о завершении карьеры

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что может завершить карьеру в нынешнем сезоне. 41-летний спортсмен сказал, что следующий бой может стать для него последним.

13 октября в Нью-Йорке Федор Емельяненко проведет бой с американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator. "Каждый бой может быть своего рода последним в карьере, — сказал Емельяненко. — Как Бог даст, но я рассчитываю на удачное выступление в Гран-при Bellator . Если пройду этот бой с Сонненом, дальше будет финал, а там уже будем смотреть. В первую очередь я буду обсуждать это со своей семьей", — цитирует Емельяненко ТАСС.

Федор рассказал о своей подготовке к бою с Сонненом. "Я уже готовлюсь, бегаю, связочки укрепляю и прокачиваюсь, — сказал Емельяненко. — Специальная подготовка пойдет уже дома, в Старом Осколе. Подготовка пройдет традиционно: часть — в Старом Осколе, часть — в Нидерландах, по времени — примерно пополам. В Старом Осколе будет подготовка с моей командой, а в Нидерландах тренеры подберут мне спарринг-партнеров".