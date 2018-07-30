За незаконные врезки в трубопровод будут сажать на 8 лет

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о введении уголовной ответственности за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы, который допускает наказание до 8 лет лишения свободы. С соответствующим документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации​​​.

Теперь уголовная ответственность грозит не только за разрушение или порчу трубопроводного транспорта, но и за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее уже подвергавшемуся административному наказанию за такие действия.

"Врезчику-рецидивисту" придется заплатить штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 6 месяцев или исправительные работы.

За самовольную врезку в магистральные трубопроводы будет выписан штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. В качестве альтернативы рассматриваются обязательные работы на срок до 400 часов, исправительные работами — до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — до четырех лет.

В случае если действия повлекут по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, виновник будет наказан принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.