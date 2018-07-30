Королева художественной гимнастики Ирина Винер празднует юбилей

30 июля день рождения у президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Благодаря ее работе, российская сборная по гимнастике вот уже 20 лет занимает верхние строчки на соревнованиях. Воспитанницы Винер-Усмановой — многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — часто называют тренера мамой.

Атласная лента еще воздушнее, вращения еще изящнее, а главное, глаза горят, когда она появляется на ковре. Кругами, змейками, гребнями вьется лента Дины Авериной, трехкратной чемпионки мира. Ирина Винер не просто следит за каждым элементом, она проживает "Калинку" вместе со спортсменкой.

Дальше групповые упражнения: сначала обруч, потом с мячом и скакалкой. Тренер ведь всегда еще и психолог. Перед грядущим чемпионатом мира Ирина Винер своим спортсменкам приводит в пример российских футболистов.

- Дошли до четвертьфинала и всего одно пенальти проиграли. Люди, которые не играли ни в одном клубе, вообще неизвестные. Кемерово, разные города. Что значит? Значит воля и сила.

А ведь воля и сила – это, прежде всего, про нее саму. Сегодня для всего спортивного мира художественная гимнастика — это и есть Ирина Винер.

А начиналось все в Узбекистане. Дочь художника Александра Винера в спорт попала случайно. В балетном кружке она хотела лучше всех станцевать пантеру и пришла к художницам только научиться. Но осталась навсегда. Там же на занятиях в ташкентском дворце спорта занимался фехтованием будущий супруг Алишер Усманов. Они встретятся спустя годы в Москве, а тогда уже трижды чемпионка Узбекистана по художественной гимнастике Винер полностью посвящает себя преподаванию.

"Я хочу, чтобы они были звездами, я хочу, чтобы они дарили радость. И себе доставляли эту радость, и своей стране, и своим мамам папам, и всем тем, кто на них смотрит. И в конечном итоге, когда они это делают, они убеждаются, что я права", — говорит Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В Москву переезжает после Олимпиады 1992 года в Барселоне. Самое тяжелое время. Винер выбивает деньги, ищет залы, покупает костюмы. Девочек, которым негде жить в столице, селит у себя дома. И сегодня ничего не изменилось. У ее девочек должно быть все.

"Был такой момент, когда Алина Кабаева перед олимпийскими играми делала увертюру к пиковой даме. Мы хотели сделать серьезный образ. Но она — Солнце, просто Солнце. А Солнце и Луна — это разные светила. И мы сделали блестящее сиртаки", — вспоминает Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"Я всегда выступала не для того, чтобы завоевать золотую медаль, а всегда выступала за нее. Для меня было реально важно, чтобы у нее было хорошее настроение", — рассказывает Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

А были и трудности. В 2001 году уже звезда художественной гимнастики Алина Кабаева дисквалифицирована после обвинений в использовании допинга. А ведь скамейка запасных в художественной гимнастике длинная. Алина Кабаева решает бросить спорт. Другой тренер мог бы и не обратить внимания, но не Ирина Винер.

"Я говорю: вы знаете, Ирина Александровна… Она на меня смотрит и говорит: ты что, хочешь сказать, что ты хочешь закончить спорт? Я на нее смотрю и говорю: нет, я не хочу заканчивать спорт", — вспоминает Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

"Этот человек воспитал во мне множество качеств. И сейчас, благодаря ей, я такая, какая я есть", — добавляет Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

Олимпиада в Рио для Маргариты Мамун была тяжелой. И дело не только в конкуренции, и даже не в атмосфере вокруг российской сборной. Отец спортсменки был смертельно болен. И здесь тренер снова была рядом.

"Ирина Александровна всегда относится к нам, как к своим детям, всегда заботится о нас. Хоть ее метод кнута и пряника, она в меру строгая, но и в меру, когда нужно, добрая, веселая. Поэтому, наверное, в этом секрет", — объясняет Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

Из учениц Винер одних только олимпийских чемпионок в индивидуальном многоборье целый список. Кроме Алины Кабаевой и Маргариты Мамун это Юлия Барсукова, Яна Батыршина, Евгения Канаева, которая вместе с подругами по команде взяла все золото Олимпиады-2012.

"Когда они стали чемпионами в Лондоне, сказали: вы наша вторая мама. А другая ее перебила и говорит: вы наша первая мама. Вот это очень приятно, потому что прошли огонь и воду, и медные трубы, было все очень тяжело. И мне было дико тяжело. Но в конечном итоге назвать тренера первой мамой — из-за этого стоит жить", — рассказывает Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.