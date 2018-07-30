Теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 69 позиций в рейтинге

Опубликован очередной рейтинг теннисистов. У женщина большого прогресса добилась 17-летняя россиянка Анастасия Потапова, поднявшаяся в рейтинге WTA на 69 позиций.

Анастасия пробилась в финал турнира в Москве, где уступила своей сверстнице Ольге Данилович из Сербии. Потапова поднялась с 204 строчки рейтинга на 135 позицию. Данилович отыграла 75 позиций, и теперь находится на 112 месте. Возглавляет таблицу румынка Симона Халеп. Сильнейшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 13 месте. 22-е место у Марии Шараповой, 28 – у Анастасии Павлюченковой. Екатерина Макарова занимает 30 строчку.

У мужчин Карен Хачанов опустился с 35 места на 37. На 46 позиции остался Андрей Рублев. Даниил Медведев переместился с 61 строчки на 63. Возглавляет рейтинг АТР испанец Рафаэль Надаль.