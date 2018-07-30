Ради мира на Земле: латвийский депутат предложил раздробить Россию

Чтобы в Европе наступил мир, нужно разделить Россию на мелкие части, уверен латвийский депутат Александр Кирштейнс.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — написал политик на своей странице в Twitter.

В Латвии неоднократно звучат антироссийские лозунги, тем не менее некоторые латвийские политики считают, что нынешние непростые отношения приносят Риге лишь убытки. Так, бывший министр сообщений Латвии Анрийс Маттис посоветовал латвийцам брать пример с Финляндии. Эта страна входит в Евросоюз, что, впрочем, не мешает ей сотрудничать с Россией.