Украина - родина слонов: в Раде прочитали новый учебник географии и ужаснулись

В эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса, передает РИА Новости.

"Я в шоковом состоянии — я прочитал новый учебник по географии. Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда!", — сказал парламентарий.

При этом депутат поддержал заявление в учебнике, в котором говорится, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". Тем не менее, Рабинович выразил сомнение в том, что украинские песни заложили основу европейской музыки.

Также депутат предложил писать в учебниках новую альтернативную теорию. "Тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сказал он.

Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс как на Украине, так и в России. Ранее пособие высмеяли пользователи соцсетей.