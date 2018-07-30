Появилось видео задержания иркутского стрелка, открывшего огонь по прохожим

Сотрудники правоохранительных органов скрутили злоумышленника, устроившего беспорядочную стрельбу из гладкоствольного ружья в иркутском микрорайоне Зеленый утром в понедельник, 30 июля.

По предварительной информации, мужчина начал стрелять из окна своей квартиры. Прибывшие полицейские и сотрудники Росгвардии оцепили квартал.

Стражи порядка убедили преступника прекратить огонь и открыть дверь, после чего он был задержан.

В настоящее время известно, что в результате инцидента один местный житель получил легкое ранение, повреждено несколько автомобилей.

Стрелок не сумел объяснить мотивы своих поступков, так как находился в неадекватном состоянии.