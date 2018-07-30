"Бавария" не хочет продавать Левандовского

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский останется в "Баварии". Чемпион Германии не намерен продавать своего лучшего бомбардира даже, если за 29-летенего футболиста будет предложено 200 миллионов евро.

В приобретении Левандовского заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Сам футболист, связанный с мюнхенцами контрактом до 2021 года, несколько раз говорил о желании сменить клуб. Но президент "Баварии" Ули Хенесс и тренер Нико Ковач категорически возражают против продажи нападающего. Хенесс заявил, что Левандовский не будет продан даже за 200 миллионов евро.

Новый тренер чемпионов Германии Нико Ковач уверен, что Левандовский останется в команде. "По поводу Роберта нет ничего нового. Ясно, что он не уйдет из клуба – у нас есть лучший нападающий и мы не хотим отпускать его. Мы хотим добиться многого вместе с ним. Роберт – отличный футболист, который многого добился в бундеслиге. Наверняка в новом сезоне он снова забьет много мячей. Это правда, что ему нравится говорить о желании уйти. Но есть то, что нравится ему, а есть то, что нам. У него есть контракт – не знаю, на сколько лет он рассчитан. Левандовский, конечно же, останется здесь как можно дольше", цитирует Ковача "Спорт-Экспресс".