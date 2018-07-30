Подруга трех сестер об убитом ими отце: он был чудовищем

Следователи просят суд арестовать трех молодых девушек, зарезавших в Москве своего отца-мучителя.

Тело 57-летнего мужчины с множественными ранами на груди и шее было найдено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали трех дочерей погибшего.

Девушки, которым 17, 18 и 19 лет, свою вину уже признали. Свои действия они объяснили тем, что отец на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Между тем, ранее осведомленный источник рассказал телеканалу "360", что мужчина несколько лет издевался над своими детьми и насиловал их. Девочки никому не жаловались, так как боялись, что отец покалечит или убьет их.

В этой истории вообще немало противоречивой информации, которая стала известна прессе. Так, например, оказалось, что мать девочек уже давно не жила с их отцом. Кроме того, в семье есть еще старший брат. Сейчас ему 20, но уже 4 года он тоже живет отдельно..

В комментарии телеканалу РЕН молодой человек признался: он не может поверить в произошедшее, но при этом добавил странную фразу, что сестры давно были "потерянными". Кроме того, он считает, что если человек рукоприкладствует, то это не значит, что человек плохой.

Некоторые знавшие семью говорят, что отец семейства был добр с девочками, а также религиозен, но когда никто не видел этого, то проявлял агрессию и якобы они нередко были в синяках.

Кроме того, есть версия, что он под воздействием наркотиков кинулся на одну из дочерей, тогда они вырвали нож и зарезали его. По другим данным, сестры давно планировали убийство "домашнего тирана", пишет "МК".

Тем временем, подруга сестер, убивших отца, на условиях анонимности призналась "Комсомолке", что 57-летний Михаил Хачатурян действительно был домашним тираном и даже установил над дверью квартиры камеру, чтобы отслеживать не только гостей, но и каждый шаг дочерей.

Подруга девушек говорит, что никого не собирается оправдывать, но называет отца сестер "чудовищем", против которого никто не мог сказать и слова, потому что среди всех родственников он был "первый авторитет". По этой же причине дочери, по словам подруги, не решались жаловаться на отца в полицию.