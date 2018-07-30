В Ленобласти задержали подростка, сообщившего о 500 заложниках в детском лагере

За ложный звонок о минировании детского лагеря в поселке Вырица Ленинградской области и 500 заложниках полицией задержан 15-летний подросток, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, после проверки здания лагеря возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".