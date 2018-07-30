Очевидец снял на видео стрельбу в иркутской многоэтажке

Открывший стрельбу в иркутском микрорайоне Зеленый пьяный мужчина ранил одного прохожего и повредил несколько автомобилей, пока его не уговорили сдаться. Звуки выстрелов привлекли внимание жильцов соседних домов, один из которых снял нетрезвого злоумышленника на видео.

Огонь из гладкоствольного ружья с балкона своей квартиры 41-летний местный житель открыл около 12:30 (07:30 по Москве) в понедельник. Первая пуля насквозь прошила стену обувной мастерской, по счастливой случайности, никто из сотрудников не пострадал.

Далее стрелок переключился на припаркованные под домом машины и пешеходов, ранив одного человека. На сделанных очевидцем кадрах видно, как мужчина с пятого этажа производит два выстрела, целясь куда-то вниз. Судя по фотографиям с места, он повредил несколько автомобилей.

Первоначально появилась информация, что ранее судимый Максим Андриевский убил свою мать, после чего стал палить во все стороны, но стражи порядка опровергли эти сообщения. Задержали стрелка после недолгих переговоров, когда к подъезду прибыл спецназ и подтянулись полицейские, — мужчина самостоятельно сложил оружие и сдался. Внятно объяснить свое поведение он не смог, поскольку из-за опьянения с трудом подбирал слова.