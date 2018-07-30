В ЦДЛ началось прощание с Владимиром Войновичем

В Москве началась церемония прощания с Владимиром Войновичем. Известный писатель скончался в ночь на 28 июля в возрасте 85 лет от сердечного приступа. Сегодня почтить его память в Центральный дом литераторов пришли близкие и друзья, а также поклонники таланта драматурга.

"Вспоминать его будут, кто читал и был с ним знаком, с невольной светлой улыбкой", — отметил в беседе с ТАСС режиссер и сценарист Андрей Смирнов.

По словам хореографа Азария Плисецкого, Войнович действительно был совестью эпохи и примером откровенности и непримиримости. "Я счастлив, что знал его, и буду всегда думать о нем с любовью и уважением", — подчеркнул он.

Ранее соболезнования в связи с кончиной писателя выразили известные деятели культуры, писатели, литературоведы. В частности, министр культуры Владимир Мединский отметил, что Владимир Войнович внес особый вклад в укрепление ценностей свободы слова и развитие принципов равноправия. А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход писателя большой потерей для русского общества, так как "желание быть честным — одно из самых трудно исполнимых желаний людей, которые живут в мире, полном компромиссов".

Похоронен писатель будет на Троекуровском кладбище столицы.

Самые известные произведения писателя Войновича — "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Портрет на фоне мира" и "Москва 2042". Также Войнович стал автором текстов многих песен.