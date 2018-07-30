На востоке Москвы ограблен храм Илии Пророка

На востоке Москвы ограбили храм Илии Пророка – это случилось в ночь на понедельник, рассказал РИА Новости настоятель храма, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Он пояснил, что в полночь храм осмотрел охранник, и все было в порядке, а рано утром выяснилось, что неизвестные сняли с трех икон украшения, которые жертвовали верующие, и унесли содержимое двух ящиков для пожертвований.

Злоумышленники, по всей вероятности, проникли в храм через окно, взломав решетку.

В храме работают криминалисты. Внутри церкви и на территории есть видеокамеры.