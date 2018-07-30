Опубликованы кадры наезда на полицейских, оформлявших нарушителя в Иркутске

В сети размещены кадры инцидента с участием сотрудников полиции и нетрезвого водителя, произошедшего в ночь на воскресенье, 29 июля, в Иркутске.

Стражи порядка после погони со стрельбой заблокировали автомобиль Toyota, пытавшийся скрыться после отказа выполнить требования инспекторов об остановке.

В тот момент, когда полицейские занимались оформлением нарушений, в них врезался 28-летний мужчина на автомобиле Ford, находившийся, как выяснилось впоследствии, в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области, в результате наезда девять стражей порядка получили травмы различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.

Также оказались повреждены шесть автомобилей, в том числе – четыре служебных автомобиля.