Малайзия опубликовала финальный доклад о пропавшем "Боинге"

Малайзийские власти в понедельник финальный обнародовали доклад по делу о пропавшем в 2014 году пассажирском "Боинге-777", выполнявшего рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает ТАСС.

По словам руководителя следственной группы Ко Су Чон, эксперты не смогли установить причины исчезновения лайнера, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Он отметил, что причины можно установить лишь, обнаружив обломки. В опубликованном документе содержится анализ спасательной операции, а также отмечаются допущенные ошибки, которые необходимо учесть в будущем.

Первыми доклад изучили семьи пассажиров разбившегося малайзийского самолета. Они отметили отсутствие в нем новых данных о причинах исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году.

Как известно, спустя два часа после вылета из Куала-Лумпура самолет авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров, связь с ним была потеряна.

Власти Малайзии в январе 2015 года признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.