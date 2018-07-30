Видаль предпочел "Севилью" московскому "Локомотиву"

Испанский полузащитник Алеш Видаль вернется из "Барселоны" в "Севилью", в которой он играл до 2015 года. Ранее 28-летним футболистом интересовался чемпион России "Локомотив".

"Локомотив" был готов приобрести кандидата в сборную Испании, но сам Видаль предпочел вернуться в "Севилью". Клуб из Андалусии заплатить за футболиста 9,5 миллионов евро.

Але Видаль – каталонец, воспитанник Барселоны". Свою карьеру он начинал в "Эспаньоле", затем играл в Альмерии" и "Севильи". В 2015 году Видаль перешел в "Барселону", но не смог стать игроком основного состава.