Пресс-секретарь Кобзона: изменений к худшему нет

Состояние народного артиста СССР Иосифа Кобзона в худшую сторону не изменилось, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Варвара Виноградова. Она добавила, что Кобзона в больнице навестила его жена.

Ранее сообщалось, что Иосиф Кобзон госпитализирован в тяжелом состоянии. СМИ писали, что артист впал в кому, и ему стало хуже, однако его сестра опровергла эту информацию.