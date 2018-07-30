Подросток из Волжского прокатился на велосипеде по капотам припаркованных машин

Жители города Волжский активно обсуждают в социальных сетях развлечение подростка-экстремала, под покровом темноты прокатившегося на своем велосипеде по припаркованным автомобилям.

В одну из ночей хулиган развлекался под ободряющие возгласы своих знакомых, прыгая на велосипеде по капотам стоящих машин, и не догадываясь, по всей видимости, о том, что его проделки фиксируются на видео городскими камерами наблюдения.