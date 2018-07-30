Патриарх назначил исполняющего обязанности гендиректора "Софрина"

Исполнять обязанности гендиректора художественно-производственного объединения "Софрино" будет Григорий Антюфеев. Соответствующее назначение сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предстоятеля.

Накануне стало известно, что прежний генеральный директор предприятия Евгений Пархаев, руководивший объединением с 1987 года, уволен со всех должностей в РПЦ.