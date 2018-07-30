Армеец Алан Дзагоев получил травму икроножной мышцы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче за Суперкубок России повредил икроножную мышцу. Сроки восстановления 28-летнего футболиста пока неизвестны.

Алан Дзагоев был вынужден покинуть поле на 13 минуте. Обследование выявило у футболиста повреждение икроножной мышцы. "У Алана диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени. – Что касается сроков лечения, то в первую очередь будем смотреть по его самочувствию. В ближайшее время сроки восстановления объявим", — прокомментировал РИА Новости ситуацию с Дзагоевым врач ЦСКА Шагабутдин Керимов.

У Дзагоева это рецидив травмы икроножной мышцы. 14 июня в матче-открытия чемпионата мира со сборной Саудовской Аравии полузащитник российской команды в первом тайме получил повреждение и был заменен. Дзагоев пропустил три следующие встречи и вышел на поле только в матче 1/4 финала со сборной Хорватии.