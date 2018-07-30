Очевидец снял на видео момент падения вертолета в Пекине

Утром в понедельник, 30 июля, в северной части китайской столицы неподалеку от моста Цзисянсы потерпел крушение вертолет Bell 429.

На записи, сделанной очевидцем, видно, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль на воздушным судном.

Некоторое время винтокрылая машина хаотично перемещалась в воздухе, после чего рухнула на землю.

Как сообщает издание China Daily, в результате ЧП пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Все они доставлены в больницу.