Глава британского МИДа назвал свою жену-китаянку японкой

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время визита в Китай случайно оговорился и назвал свою жену не китаянкой, а японкой.

"Моя жена японка… моя жена китаянка", — тут же поправился он, добавив, что "ужасно сделать такую ошибку".

После этого Глава МИД Великобритании рассказал, что его дети – наполовину китайцы, и у него прочные семейные связи с Китаем, передает РИА Новости.

Джереми Хант и Люсия Гуо (уроженка Сиани) поженились в 2009 году, у пары трое детей.

Британский министр прибыл в Пекин 30 июля. Это первая зарубежная поездка Джереми Ханта в качестве главы МИД после вступления в должность.