В Тель-Авиве экстренно сел самолет со сломанным двигателем

Направлявшийся в Латвию самолет со 178 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту израильского города Тель-Авив из-за неполадок в работе двигателя. Никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Лайнер компании Wizz Air был вынужден вернуться в аэропорт Бен-Гурион вскоре после взлета. Приземление прошло успешно.

В ожидании посадки на летное поле были стянуты пожарные машины и скорая помощь.