На "Территории смыслов" Лавров позвал иностранцев в Крым

Перед участниками молодежного форума "Территория смыслов", который в эти дни проходит во Владимирской области, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства рассказал о главных задачах российских дипломатов и, конечно, ответил на вопросы молодых политиков, социологов и блогеров из разных регионов страны, передает "Россия 24".

В своем выступлении Лавров затронул темы возвращения Крыма в состав России и реакцию иностранцев на закончившийся недавно чемпионат мира по футболу.

По словам Лаврова, то, что "19 апреля теперь будет днем принятия в Россию Крыма, Тамани и Кубани, как это произошло в 1773 году, отражает и чаяния крымчан, и всех наших граждан".

Кроме того, глава МИД РФ напомнил, что во время чемпионата мира по футболу, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, многие зарубежные болельщики, посетившие страну, воочию убедились в надуманности ряда клише о жизни в России.

Сергей Лавров призвал западных политиков побывать в Крыму и самим составить мнение о том, как там сегодня живут люди. "Много разговоров про Крым. Ответ тот же самый: приезжайте и посмотрите своими глазами", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил, что все больше и больше представителей общественности, журналистов и бизнесменов едут в Крым и убеждаются, что на этом российском полуострове "люди живут так, как они решили, а не так, как это происходит, когда кто-то оккупирует или аннексирует ту или иную территорию".