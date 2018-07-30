ЦСКА продаст Фернандеса не менее, чем за 25 миллионов

Итальянский "Наполи" намерен приобрести защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Армейцы готовы продать футболиста не менее, чем за 25 миллионов евро.

"Наполи" заинтересован в 27-летнем правом защитнике сборной России. Однако итальянцы не готовы заплатить обозначенную армейцами сумму. Поэтому неаполитанцы предпринимают попытки снизить цену на Марио Фернандеса. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Наполи" рассматривает вариант с арендой футболиста с последующим выкупом.

ЦСКА уже продал двух игроков основного состава. Полузащитник Александр Головин перешел в "Монако", а нападающий Витиньо стал игроком "Фламенго". Вице-чемпионы России выручили от их продажи 40 миллионов евро.