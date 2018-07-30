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30 июля 201813:41

Войновича проводили в последний путь аплодисментами

Сергей Бобылев/ТАСС

В Центральном Доме литераторов в Москве проводили в последний путь Владимира Войновича. Церемония, на которую собрались друзья писателя и читатели, завершилась долгими аплодисментами, передает ТАСС.

Проститься с Войновичем пришли поэт Владимир Вишневский, писатель Мария Арбатова, музыкант Андрей Макаревич и многие другие.

Владимир Войнович скончался в ночь на 28 июля. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

 

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