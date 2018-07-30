Пожарный автомобиль вылетел с дороги после столкновения с "Нивой" в Перми. Видео

В сети размещены кадры серьезной аварии, произошедшей в минувший четверг, 26 июля, на улице Уральской в Перми.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пожарными "УРАЛом". После аварии грузовик оказался за пределами проезжей части.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся за рулем внедорожника, получил травмы и был госпитализирован.