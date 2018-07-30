Греция удовлетворила запрос России об экстрадиции Винника

Второй запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции из Греции россиянина Александра Винника удовлетворен, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Он пояснил, что суд в Салониках рассматривал ходатайство о пресечении меры на домашний арест, и судья заявила, что примет решение при выдаче текста решения об экстрадиции.

В итоге по экстрадиции россиянина на данный момент имеется уже четыре решения: по запросу США, два по запросам России и по запросу Франции.

Винника арестовали год назад по запросу США. Американцы обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты.