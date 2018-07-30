Британское консульство в Петербурге спустило Union Jack

В Санкт-Петербурге сотрудники генерального консульства Великобритании сняли со здания национальный флаг страны Union Jack.

Церемония прошла на огороженной территории дипломатического представительства в присутствии всех работников консульства. Журналисты могли наблюдать за происходящим из-за забора, передает "Интерфакс".

"Юридически это еще не закрытие. Об этом будет объявлено позже через структуры МИД РФ", — сообщил при этом представитель генконсульства.

17 марта МИД России заявил об отзыве согласия на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Петербурге. Кроме того, ведомство сообщило о прекращении деятельности Британского Совета в России, а также объявило персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Эти меры стали ответом Москвы на высылку из Лондона 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего сотрудника Главного управления ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля, осужденного за предательство. При этом сроки выезда британских дипломатов не уточнялись.