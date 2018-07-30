Рязанский мотоциклист чудом выжил в страшном ДТП

Реанимацией завершился заезд 26-летнего мотоциклиста по Рязани, где он врезался в легковой автомобиль под управлением юного водителя без прав. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.

Авария произошла около 4 часов утра в минувшую субботу, 28 июля, на пересечении Московского шоссе и Западной улицы. Водитель Toyota Camry, компанию которому составляли две несовершеннолетние девушки, явно поспешил с поворотом налево, притом что приближающегося байкера было видно издалека.

Удар был такой силы, что помятую легковушку развернуло и отбросило в сторону. Превратившийся в груду металла мотоцикл остановился примерно 50 метрах от места ДТП. Его владелец выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.

Toyota принадлежит родителям 17-летнего подростка, который не имел права садиться за руль, их привлекут к административной ответственности.