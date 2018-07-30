Телефоны и планшеты снижают оценки у студентов

Новое исследование показало, что студенты хуже сдают экзамены, если на лекциях им разрешён доступ к электронным устройствам, например, телефону или планшету.

Учёные из Университета Ратгерса, США (Rutgers University), провели эксперимент, чтобы проверить, влияет ли рассеивание внимания из-за электронных устройств на взаимодействие студентов и лекторов в рамках занятий и на оценки, которые молодые люди затем получают при сдаче экзаменов.

В исследовании приняли участие 118 студентов факультета когнитивной психологии Ратгерского университета (работа велась в течение одного семестра). Учащимся было запрещено использовать ноутбуки, телефоны и планшеты в первой половине лекций и разрешено во второй. Студентов при этом попросили сообщать, использовали ли они свои гаджеты в неакадемических целях во время лекций.

Исследование впервые показало, что наличие любого устройства не ухудшало понимание студентами материала лекций, но снижало баллы, которые они получили в конце семестра (по крайней мере на 5%).

Таким образом учёные впервые показали, что электронные устройства способны оказывать длительный негативный эффект на обучение. Внимание учащихся рассеивалось, из-за чего они не усваивали часть материала и затем не могли воспроизвести его на экзамене.

"Эти результаты должны учитываться ответственными студентами и преподавателями", — заявил Арнольд Гласс (Arnold Glass), ведущий автор исследования. Рассеивание внимания производит негативный эффект, итоговая оценка ухудшается.

Преподаватели же должны объяснять ученикам, сколько сильно влияние отвлекающих факторов, считает исследователь.

Добавим, что это первое исследование, проведённое в реальных условиях, которое показывает причинно-следственную связь между рассеиванием внимания электронными устройствами и последующей сдачей экзамена.

Ранее авторы мы также рассказывали об исследовании, которое показало, почему электронное устройство хуже классических ручки и тетради.