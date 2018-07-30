В Минобороны появилось военно-политическое управление

Новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ возглавил экс-командующий войсками в Сирии и бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.

С указом президента РФ Владимира Путина можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации​​​.

"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности".